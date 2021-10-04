خلل يضرب الوتساب والفيسبوك والإنستغرام

واجه مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام صعوبات في التصفح والنشر.



وطال العطل ميزات عدة من فيسبوك وواتساب.

واشتكى المستخدمون عدم تمكنهم من النشر وتحميل الصورفي هذه المواقع.