سوريا تعلن التصدي لـ"أهداف معادية" جنوب تدمر

أعلنت سوريا، اليوم الخميس، التصدي لأهداف معادية جنوب تدمر.



وقالت وكالة سانا السومرية الرسمية، إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر، مصدرها منطقة التنف".



وذكرت قناة "السورية" إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر.

