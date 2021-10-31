أول ظهور علني لزعيم حركة طالبان

أعلن مسؤولون في حركة طالبان أن القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله أخوند زادة ظهر في تجمع بمدرسة قرآنية مساء السبت في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

ولم يظهر زعيم الحركة رسميا في أي مناسبة منذ توليه منصبه في 2016، بحسب فرانس برس.

وقالت حكومة طالبان في رسالة اليوم الأحد إن: "أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة".

وذكرت الرسالة أن قائد الحركة تحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل.

وتناقلت حسابات مسؤولين أفغان تسجيلا صوتيا يُسمع خلاله صوت الملا أخوند زادة بشكل غير واضح وهو يردد أدعية.

وأوضح مصدر محلي أن زعيم طالبان وصل المدرسة القرآنية في موكب مكون من سيارتين وسط حراسة مشددة للغاية ولم يُسمح بالتقاط صور له.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت حركة طالبان أن قائدها الأعلى يقيم "منذ البداية" في قندهار بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه وسيظهر "قريبا علنا".