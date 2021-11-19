بينهم عراقيون.. بيلاروسيا تعلن اصابة 65 لاجئا نتيجة تصرفات الأمن البولندي

قالت لجنة التحقيق في بيلاروس، إن عدد الذين تضررت صحتهم نتيجة تصرفات الأمن البولندي على الحدود مع بيلاروس، وصل إلى 65 شخصا.

وأضاف دميتري جورا رئيس اللجنة، أن مؤسسته اعتبرت هؤلاء الأشخاص، ومن ضمنهم مواطن روسي، بمثابة متضررين من استخدام الجانب البولندي لوسائل خاصة على الحدود. ومن بين هؤلاء المتضررين، الذين وردت أسماؤهم في القضية الجنائية المتعلقة بجريمة ضد آمان الإنسانية: اثنان من بيلاروس وواحد روسي والباقون من العراق بينهم 14 قاصرا وامرأة.

وقال جورا: "تم أخذ إفادات جميع المذكورين أعلاه، على اعتبارهم متضررين من التصرفات غير القانونية من الجانب البولندي".

في وقت سابق، أشارت الأنباء إلى أن قوات الأمن البولندية، أضافت إلى المياه التي فرقت بها المهاجرين، مادة لمكافحة الحشرات وخلاصة من الفلفل الأحمر.