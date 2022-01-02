السعودية: الموجة الأخيرة لكورونا هي "الأعلى بلا منازع"

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن "موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".واضاف ان "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".وأشار إلى أن "أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.