وزير الدفاع الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

جاء ذلك في بيان نشره أوستن عبر وزارة الدفاع وقال فيه: ""لقد أبلغت فريق قيادتي بنتيجة الاختبار الإيجابية الخاصة بي، وكذلك الرئيس.وقد بدأ طاقم العمل الخاص بي في تعقب واختبار كل من اتصلت بهم خلال الأسبوع الماضي".وقال أوستن إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس جو بايدن كانت في الـ21 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخضع حينها للاختبار وكانت سلبية، مضيفا أنه كان آخر مرة في البنتاغون يوم الخميس، قائلا: "التقيت لفترة وجيزة - وفقط - مع عدد قليل من أعضاء طاقمي. كنا ملثمين بشكل مناسب وبُعدنا اجتماعيًا في جميع الأنحاء".وأكد الوزير الأمريكي على انه سيبقى في المنزل خلال الأيام الخمسة المقبلة "وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض".