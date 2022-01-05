ماكرون: أريد أن أنغص على غير الملقحين حياتهم

وقال ماكرون في مقابلة لصحيفة "لو باريزيان": "أريد حقّا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم، وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية، هذه هي الإستراتيجية".وأضاف "لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتلقيحهم بالقوة، وبالتالي يجب أن نقول لهم: اعتبارًا من الـ15 من كانون الثاني ، لن تتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن تتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما".وأثارت التصريحات جدلا داخل الجمعية الوطنية وأرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها ليلا بسبب الفوضى التي أحدثتها.إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الثلاثاء.واعتبر مرشح "فرنسا المتمردة" إلى الانتخابات الرئاسية جان لوك ميلانشون، تصريحات ماكرون "صادمة".