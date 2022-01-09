السعودية تستأنف الدراسة الحضورية لطلاب المدارس

وقالت وزارتا التعليم والصحة في بيان لهما: "استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية".واضاف ان "تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية"، والتأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة".واشار البيان الى ان "القرار نتيجة نجاح عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية".وتابع: "الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بعد، وتأكيد دورهم في التهيئة للعودة الحضورية".وشددت الوزارتان "أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا".