إيران تؤكد استعدادها لتطوير علاقاتها مع دول الجوار

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "عبد اللهيان استعرض خلال اجتماعه بالعاصمة القطرية الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر مستجدات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، والمجالات والقدرات القائمة لتوسيع العلاقات بين البلدين".وقال الوزير الإيراني إن "بلاده على استعداد في مجال تطوير التفاعلات مع دول المنطقة بصيغ ثنائية أو متعددة الأطراف".واضافت الوكالة الإيرانية، إن عبد اللهيان "تطرق مع أمير قطر إلى آخر المستجدات في محادثات فيينا النووية بين إيران والقوى الدولية، والقضايا المتعلقة بأفغانستان واليمن".من جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، "على أهمية العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية التعاون بين طهران والدوحة في مجال القضايا الإقليمية، واهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع إيران".