قاض امريكي يرفض شطب دعوى ضد امير بريطاني متهم باساءات جنسية

قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في قرار نُشر في مانهاتن إنه "من السابق لأوانه النظر في محاولات الأمير إثارة الشكوك حول مزاعم جوفري التي تدعي أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح، وتسبب لها عن عمد في أضرار نفسية، لكنه سيُسمح له بالقيام بذلك خلال محاكمة".واضاف إنه "من السابق لأوانه أيضًا تقرير ما إذا كانت "جوفري" و"إبستين" يريدان تبرئة ساحة أشخاص مثل "أندرو" في تسوية تعود إلى، العام 2009، لقضية رفعتها جوفري ضد الممول الراحل".ويمهد القرار الطريق لاستمرار قضية جوفري ضد أندرو نحو محاكمة قال كابلان إنها "قد تبدأ، أواخر هذا العام".وينفي "أندرو" اتهامات جيفري بأنه "أجبرها على ممارسة الجنس منذ أكثر من عقدين في منزل مساعدة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل في لندن، أو أنه أساء معاملتها في عقارين آخرين مملوكين لإبستين".وقال كابلان إن "اللغة التي تعتريها الضبابية في تسوية جوفري وإبستين، في 2009، تشير إلى أنهما قد توصلا إلى "حل وسط" حول ما إذا كان أندرو أو غيره ممن في نفس موقفه ستتم حمايتهم من الدعاوى القضائية المستقبلية".