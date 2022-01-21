بلينكن: لا تزال هناك فرصة للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران

و قال بلينكن إنه في الإمكان إعادة إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بعدما تم تحقيق "تقدم متواضع" في المحادثات.من جهته، أكد الرئيس الأمريكي إحراز تقدم في المباحثات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتخلي عن التفاوض".واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ نيسان الماضي ثماني جولات من المباحثات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.وتتمحور المباحثات على نقطتين رئيسيتين هما رفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة ترامب على إيران، وعود طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بالكامل.