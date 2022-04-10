نبأ سار من السعودية بشأن موسم الحج

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، هشام بن عبد المنعم سعيد، أن "النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، ولاسيما أنهم في العامين الماضيين لم يمكنوا من أداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي على "مبدأ النسبة والتناسب وتلبية الطلب لضيوف الرحمن من خارج المملكة".وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة "اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح ضد فيروس كورونا لمن أراد الحج من داخل ‫السعودية"، موضحا أن "تعريف المحصن في السعودية هو من أتم الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح، وبالتالي فإن المتقدمين لأداء الحج من المواطنين والمقيمين سيكونون ممن استكملوا اللقاح لثلاث جرعات".وأشار هشام بن عبد المنعم سعيد إلى أنه "لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج، وأن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لها حدود شرعية وزمانية تتطلب أداء المناسك في وقت ومكان معين فهناك حصص مخصصة لكل دولة وهي نسبة واحد إلى ألف"، مؤكدا أن "هذا ما سيتم العمل به في حج هذا العام مع استكمال الشروط الصحية".