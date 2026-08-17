إيران تحتجز ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

وحسب ما ذكرت "فارس"، تُظهر بيانات الملاحة البحرية أن "ناقلة نفط تابعة لشركة قد تم إيقافها أثناء عبورها ".وأشارت إلى أنه "وفقا للترتيبات الإيرانية للعبور الآمن من مضيق هرمز، فإن استخدام المسار الإيراني هو أحد الشروط، كما أن دفع رسوم الخدمات والحصول على إذن من هي شروط أخرى يجب على ناقلات النفط الالتزام بها".وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "تم إيقاف الناقلة الإماراتية بالقرب من ".