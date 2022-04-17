إيران تنقل أجهزة منشأة نووية لموقع تحت الأرض

وجاء الإعلان الإيراني بعد أيام من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنصيب كاميرات لمراقبة المعمل الجديد بناء على طلب طهران.ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله إن السلطات نقلت الأجهزة إلى مكان أكثر أمانا.وأضاف كمالوندي: "للأسف، بسبب العملية الإرهابية التي حدثت في كرج، اضطررنا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية التي نقلنا بموجبها جزءا مهما من الآلات ونقلنا الباقي إلى نطنز وأصفهان"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".وتعرضت منشأة صنع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بمدينة كرج للاستهداف فيما وصفته إيران بـ"الهجوم التخريبي" في يونيو.كذلك تم استهداف نطنز مرتين بهجمات وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي، وهي اعتداءات ألقت إيران باللوم فيها على إسرائيل