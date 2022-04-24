الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية - السعودية في بغداد

السومرية نيوز – متابعة



كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن تقييمها للجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية - السعودية التي اقيمت في العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود عباس زاده مشكيني: "تقييمنا عن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية كان بناء والمفاوضات مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية".

وأضاف محمود عباس زاده مشكيني: "إذا تمتعت الدول المهمة في المنطقة مثل إيران والسعودية وتركيا بعلاقات جيدة، يمكن لمنطقة غرب آسيا أن تتحول إلى كتلة قوية وتجمع قوة"، مؤكدا أن "طهران مهتمة بأخذ زمام المبادرة والريادة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور الحكم في المنطقة، دون النظر إلى الوراء وما حدث سابقا".

وأكمل: "يجب أن نقدر جهود عمان والعراق لتوفير أرضية مناسبة من أجل بدء المحادثات بين إيران والسعودية"، لافتا إلى أن "الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت على مستوى جيد، وأنه وفقا لآخر المعلومات، كان التعامل بناء للغاية".

وأردف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "سيستمر مسار المحادثات الإيرانية السعودية حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، لأن تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين إيران والسعودية سيعود بالخير الكثير على المنطقة".