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4 نساء في حياة بوتين.. تعرف عليهن

دوليات

2022-05-03 | 03:19
4 نساء في حياة بوتين.. تعرف عليهن
1,035 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

لا يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحدث عن حياته الشخصية حيث قال ذات مرة: لدي حياة خاصة لا أسمح لأحد بالتدخل فيها ويجب احترام ذلك.

وأضاف: لطالما كنت أتفاعل بشكل سلبي مع أولئك الذين يحشرون أنوفهم المخادعة وأوهامهم المثيرة في حياة الآخرين.

وقالت مجلة ميرور البريطانية أن "هناك نساء وقعن في حب بوتين، رغم محاولاته الخاصة المعروفة في الحفاظ على حياته العاطفية".

ومع عودة حبيبته المزعومة "ألينا كاباييفا" في موسكو هذا الأسبوع، مرتدية على ما يبدو خاتم زواج، أثار تكهنات بأنها تزوجت من بوتين أثناء اختبائها في سويسرا.

ألينا كاباييفا حبيبة بوتين

فيما يتعلق بحياته الشخصية، من الواضح أن بوتين يبذل قصارى جهده للحفاظ على حياته الشخصية في كنف السرية.
وظهرت الأسبوع الماضي كابييفا، البالغة من العمر 38 عامًا في حدث رياضي وقد أثار ظهورها ردود أفعال كثيرة.
وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن كاباييفا كانت مختبئة في فيلا سويسرية فخمة رفقة أطفالها، قيل أنها أنجبتهم من بوتين.

ليودميلا شكريبنيفا

التقى بوتين بليودميلا في لينينغراد، التي تعرف الآن بإسم مدينة سانت بطرسبرغ، وتزوجا في يوليو 1983.
وأنجب الثنائي ابنتان، ماريا، في أبريل 1985، ويكاترينا، في أغسطس 1986، بعد انتقالهما إلى ألمانيا عندما كان بوتين يعمل كجاسوس سوفييتي، إلا أنهما انفصلا.

سفيتلانا كريفونوجيخ

منذ ما يقرب من 20 عامًا، قيل أن بوتين كان لديه ابنة من عاملة نظافة تحولت فيما بعد إلى عشيقة.

وهذه الإبنة هي لويزا روزوفا، البالغة من العمر 19 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ،
وأصبحت المراهقة الآن مالكة جزئية لبنك روسي كبير، وهي واحدة من أغنى النساء في البلاد حيث تقدر ثروتها المالية والعقارية بنحو 74 مليون جنيه إسترليني.

فيكتوريا لوبيريفا

يقال إن لوبيريفا، ملكة جمال روسيا 2003، قد سحرت الرئيس الروسي وكانت عشيقته المزعومة لفترة.

وأصبحت بحلول عام 2018 سفيرة رسمية لكأس العالم قبل أن تتولى منصب مديرة مسابقة ملكة جمال روسيا.

ويقال إنها في علاقة مع رجل روسي يدعى إيغور بولاروف.
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