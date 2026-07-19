رويترز: عون يحمل إلى ترامب خطة مكتوبة لنزع سلاح حزب الله

ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني رفيع المستوى أن سيقدم للإدارة الأمريكية وثيقة تتضمن تصوراً لتفكيك الترسانة العسكرية التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن يرى أن ، وتحديداً ، تمتلك أدوات الضغط اللازمة لدفع إلى سحب قواتها من الأراضي الجنوبية.ووصل عون إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ، على أن يجتمع مع في الثلاثاء المقبل.