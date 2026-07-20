الازمة تتصاعد.. نتنياهو يرد على عمدة نيويورك بعد التلويح باعتقاله

ووصف مكتب نتنياهو في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجنائية الدولية بأنها "محكمة صورية لا تملك أي ولاية قضائية على الإسرائيليين أو الأمريكيين"، معتبرا أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق "باطلة" ولا تستند إلى أساس قانوني.وجه البيان انتقادات مباشرة إلى ممداني، قائلا: "بدلا من دعم سلوك (المدعي العام السابق للجنائية الدولية)، ينبغي أن يركز على معالجة الأضرار التي تسببت بها سياساته في ".وصرح نيويورك زهران ممداني في وقت سابق، بأن مكتبه لا يزال يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو في حال زيارته للمدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.