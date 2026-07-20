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الازمة تتصاعد.. نتنياهو يرد على عمدة نيويورك بعد التلويح باعتقاله
دوليات
2026-07-20 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
279 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
شن
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
هجوما حادا على
عمدة
نيويورك
والمحكمة الجنائية الدولية.
ووصف مكتب نتنياهو في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجنائية الدولية بأنها "محكمة صورية لا تملك أي ولاية قضائية على الإسرائيليين أو الأمريكيين"، معتبرا أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق
رئيس الوزراء
"باطلة" ولا تستند إلى أساس قانوني.
وجه البيان انتقادات مباشرة إلى ممداني، قائلا: "بدلا من دعم سلوك
كريم خان
(المدعي العام السابق للجنائية الدولية)، ينبغي أن يركز على معالجة الأضرار التي تسببت بها سياساته في
نيويورك
".
وصرح
عمدة
نيويورك زهران ممداني في وقت سابق، بأن مكتبه لا يزال يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو في حال زيارته للمدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
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