الجيش الأردني يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية

وقال مصدر عسكري مسؤول في إن عملية الاعتراض تمت خلال ساعات المساء، مؤكدا أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.وأوضح المصدر أن فرق باشرت أعمالها في مواقع سقوط شظايا الصواريخ، حيث تعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وقامت بتأمين المواقع لضمان سلامة المواطنين.وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة على مدار الساعة، وتحافظ على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي تهديد قد يمس أمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على أنها "لن تتهاون" في التصدي لأي خطر وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.