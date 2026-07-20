إصابة سفينة بمقذوف شرقي مدينة إماراتية

وقالت الهيئة، في بيان، إن أبلغ عن تعرض السفينة للإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها دبا.وأضافت أن المقذوف ألحق أضرارا بجهاز توجيه السفينة، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن الحادث لم يسفر عن أي تلوث بيئي.وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى .يذكر أن التلفزيون الإيراني كان أعلن في وقت سابق، أن أطلق فجر اليوم الاثنين، صواريخ باتجاه سفن مخالِفة قبالة سواحل الإمارات، وأفادت وسائل إعلام إيرانية أخرى بأن 4 انفجارات وقعت في الإماراتي، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين وطهران، إذ تشن منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.