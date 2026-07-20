كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا

وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد عقد اجتماع مع ممثلين عن 17 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك سفارتا في وإسرائيل، أمس الأحد، لمراجعة تدابير السلامة للمواطنين والسفن الكورية في المنطقة.وقالت النائبة الثانية لوزير الخارجية كيم خلال الاجتماع: "نظرا لأن معظم دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر من المستوى الثالث، يوصي المسافرين بالمغادرة إلا للضرورة القصوى، منذ شهر مارس، يُنصح الزوار لفترات قصيرة بالمغادرة فورا ما لم تكن لديهم أسباب قاهرة للبقاء".كما دعت كيم إلى توخي المزيد من الحذر لضمان سلامة السفن الكورية في البحر الأحمر وسط التوترات العسكرية الأخيرة التي انضم إليها الحوثيون في والممكلة العربية .وقالت الوزارة إن البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستتخذ تدابير استباقية لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين هناك.وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين وإيران لأكثر من أسبوع بعد انهياراتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى التوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي استمرت شهورا وتسببت في إغلاق .