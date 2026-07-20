تسجيل هزتين أرضيتين غربي إيران

سُجّلت الهزة الأرضية الأولى عند الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش على بُعد 75 كيلومترا غرب مدينة قريز التي يزيد عدد سكانها عن 750 ألف نسمة. وكان مركزها على عمق كيلومترين.أما الثانية فقد وقع في الموقع نفسه بعد خمس دقائق، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا.ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو دمار محتمل.وشهدت مناطق مختلفة في هزات أرضية متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.