الهند توصي رعاياها بمغادرة إيران مؤقتا

وذكرت السفارة في إشعار على منصة "إكس" أن "الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في مستويات عدم الاستقرار والصراع في "، داعية المواطنين الهنود الذين يخططون للسفر إلى إيران إلى "تأجيل سفرهم في الوقت الحالي حتى يتحسن الوضع الأمني"، والذين هم موجودون بالفعل إلى "النظر في مغادرة إيران مؤقتا باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة".وحثت البعثة الدبلوماسية الهنود الذين يختارون البقاء في إيران على توخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار عن كثب، وتجنب المناطق التي تشهد نشاطا عسكريا، خاصة على طول الساحل الجنوبي للبلاد، مع الالتزام الصارم بتعليمات السلطات المحلية.وتأتي هذه التوصيات بعد موجة جديدة من الضربات الجوية الأمريكية على إيران والتي استهدفت مواقع عسكرية للحرس الثوري، ومرافق مراقبة ساحلية، وأنظمة دفاع جوي، وذلك ردا على هجوم إيراني أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في واعتبار ثالث في عداد المفقودين.