لاحياء مذكرة "اسلام اباد".. مقترح لهدنة 10 ايام بين طهران وواشنطن

ونقلت تقارير صحفية وإعلامية عن مسؤول إيراني رفيع ومصادر رسمية، أن الوسطاء عرضوا على مقترحاً يتضمن التهدئة لمدة 10 أيام، فضلاً عن العودة إلى وضع ما قبل تجدد المواجهات في التاسع من يوليو/ تموز الجاري كخطوة أساسية لاستئناف المفاوضات.وأكد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، تسلم طهران لرسائل ودراستها لأفكار مطروحة، مشدداً على أن بلاده توازن بين المسارين الدبلوماسي والعسكري بما يحقق مصالحها الوطنية.