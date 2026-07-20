بالصواريخ والمسيّرات.. الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية

وذكرت رئاسة للجيش في بيان، أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".وأضافت "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".