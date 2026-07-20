انفجار واشتباكات.. ماذا يحدث في نيويورك؟ (فيديو)

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، انه "تم تشديد الإجراءات الأمنية في بعد وقوع انفجار واشتباكات في مبنى فيدرال بلازا".وأضافت انه "تقرر إخلاء المبنى وفرض طوق أمني في محيطه".