ايران تتحدث عن تصرفات امريكية "متناقضة": وصلنا لمستوى عالٍ من الخبرة وكشفنا المراوغات

وقال قاليباف في منشور له على منصة (إكس)، إن "التحركات الميدانية للولايات المتحدة تتناقض تماماً مع دعواتها للتهدئة في المنطقة".وأضاف قاليباف أن " تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة، في الوقت الذي تدعي فيه رغبتها في إنهاء الحرب مع ".وأكد أن " تتصرف بشكل متناقض بين القول والفعل، إذ يواصل الأميركيون جلب عتاد عسكري جديد للمنطقة مع ادعائهم السعي لإنهاء الحرب".واعتبر قاليباف أن "إيران وصلت إلى مستوى عالٍ من الخبرة في كشف المراوغات الأميركية واستعدت لها بشكل جيد".