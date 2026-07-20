الحكومة تتحرك لحسم الوزارات المتبقية.. "إدارة وزارتين من قبل شخص واحد يمثل عبئا وخللا".

وقال لـ ، ان "ملف حسم الوزارات خاص بالكتل السياسية وهناك مشاورات مستمرة بين رئيس الحكومة ورئيس والكتل السياسية لحل هذا الملف".وأضاف ان "نقص الحكومة بهذا العدد من الوزراء يؤثر بشكل كبير"، مشيرا الى ان "كل وزير يشغل وزارتين يمثل عبئا وخللا في الأداء الوظيفي".واعرب عن امله ان "يتم في قادم الأيام حل مشكلة الوزارات المتبقية والتصويت عليها داخل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الحكومة ستباشر قريبا في حسم هذا الملف".