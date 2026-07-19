غرق عبارة على متنها 133 شخصا قبالة سواحل غويانا

وقال رئيس وزراء ، ، إن القارب "ام في باريما" كان يبحر من العاصمة على طول ساحل في طريقه إلى كايتوما.وذكر أن مجموعة الناجين التي تم إنقاذها تضم 41 رجلا و11 امرأة و15 طفلا، ولم يفصح عما إذا كانت السلطات تخشى وفاة الركاب المفقودين أم لا.وتشارك مروحيات وطائرات وسفن صيد في مسح منطقة تبلغ مساحتها ألف ميل مربع ضمن جهود البحث.وقال وزير الأشغال العامة خوان أدجيل عبر تطبيق " " للتواصل الاجتماعي إنه تم إرسال نداء استغاثة الساعة الحادية عشر ودقيقة مساء بالتوقيت المحلي (3:01 بتوقيت غرينتش)، مما أدى لتدشين عملية بحث وإنقاذ تتضمن قوارب حكومية وخاصة.