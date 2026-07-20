وكالة مهر: دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وبوشهر

كما نقلت الإيرانية عن حاكم مدينة بوشهر: إن "مناطق عدة في المدينة تعرضت لمقذوفات أمريكية قبل قليل".وتابع: "تعرضت مدينة بوشهر لهجومين من قِبلِ ، لافتا إلى أن الأجهزة الامنية تحقق بالهجومين الان.