معاريف: إيران تتجنب مواجهة إسرائيل رغم إعادة بناء ترسانتها الصاروخية

ونقلت الصحيفة عن المعلق العسكري قوله إن تعمل على استعادة ما فقدته، من خلال تسريع إنتاج الصواريخ الباليستية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي، لكنها لم تقدم حتى الآن على خطوات قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع .وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن قائد يدرك أن مهاجمة إسرائيل قد تستدعي رداً واسعاً يفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، في ظل تحديات تشمل أزمات الكهرباء والمياه والضغوط المعيشية.وأشار التقرير إلى أن إيران لم تستأنف، بحسب التقديرات الإسرائيلية، عمليات تخصيب اليورانيوم أو إزالة المواد المخصبة المخزنة، رغم استمرار متابعة أجهزة الاستخبارات لاحتمال إعادة تنشيط برامج مرتبطة بالتطوير النووي العسكري.وخلصت " " إلى أن الجمود الحالي قد يمتد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة، مع استمرار حالة التأهب الإسرائيلية تحسباً لأي تصعيد جديد.