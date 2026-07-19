تحرك لبناني لإحياء خط نفط كركوك – طرابلس

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي إن ملف إعادة تشغيل الخط يحظى بالمتابعة، مشيراً إلى أن المباحثات بشأنه مستمرة منذ فترة، وأن أجرى اتصالات مع جهات دولية مهتمة بالمشروع.ويأتي التحرك اللبناني بعد توقيع وسوريا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط كركوك–بانياس، برعاية أمريكية، بهدف توفير منفذ إضافي لصادرات النفط العراقية عبر البحر المتوسط بطاقة نقل أولية تصل إلى مليوني برميل يومياً.ويعد مشروع – من أقدم مسارات تصدير النفط العراقي، إذ كان ينقل الخام عبر الأراضي إلى البحر المتوسط قبل أن يتوقف منذ عقود بسبب الظروف الأمنية والسياسية.