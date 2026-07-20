ومن المقرر أن يجري علي فالح زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية ، يوم الخميس المقبل، وذلك في أول محطة إقليمية له عقب زيارته الأخيرة إلى .وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، أن "زيارة الزيدي تمثل محطة مهمة"، مشدداً على أن " تعمل على صون سيادة ، ولا تضمر العداء لدول الجوار".وعلى صعيد التوترات الإقليمية، جددت طهران موقفها الثابت تجاه القواعد الأمريكية، حيث أوضح بقائي أن "بلاده ستستهدف القواعد والمستودعات الأمريكية في المنطقة إذا استُخدمت للاعتداء على الأراضي الإيرانية". كما حمل المتحدث الولايات المتحدة "مسؤولية اتساع رقعة الحرب"، متهماً إياها بـ"استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الصحية".