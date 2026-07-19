وزير الطاقة الأمريكي: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز.. سواء بتعاون إيران أو بدونه

أكد وزير الطاقة الأمريكي رايت، اليوم الاحد، أن تعمل حالياً على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر ، سواء بتعاون من أو من دون ذلك.





وأضاف أن ستواصل ضمان حرية الملاحة في ، في حال لم تستجب للمسار الدبلوماسي. وقال رايت في تصريحات، إن الرئيس الأمريكي "يبحث دائماً عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق"، مشيراً إلى أن تفضل الحلول السياسية إذا أبدت استعدادها لذلك.وأضاف أن ستواصل ضمان حرية الملاحة في ، في حال لم تستجب للمسار الدبلوماسي.