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وزير الطاقة الأمريكي: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز.. سواء بتعاون إيران أو بدونه
دوليات
2026-07-19 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
237 شوهد
أكد وزير الطاقة الأمريكي
كريس
رايت، اليوم الاحد، أن
الولايات المتحدة
تعمل حالياً على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر
مضيق هرمز
، سواء بتعاون من
إيران
أو من دون ذلك.
وقال رايت في تصريحات، إن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
"يبحث دائماً عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق"، مشيراً إلى أن
واشنطن
تفضل الحلول السياسية إذا أبدت
طهران
استعدادها لذلك.
وأضاف أن
الولايات المتحدة
ستواصل ضمان حرية الملاحة في
مضيق هرمز
، في حال لم تستجب
إيران
للمسار الدبلوماسي.
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