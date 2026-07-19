الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد جنوده شمال العراق

وقالت في بيان، "وفاة جنديين أمريكيين وفقدان جندي آخر في ، إثر هجوم إيراني وقع في 17 تموز، وبعد عملية بحث دقيقة، عثرت القوات العسكرية الأمريكية على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم، ولا تزال عملية فحص الرفات جارية للتحقق من هويتها".‏وأضاف البيان "في سياق منفصل، قُتل جندي أمريكي في شمال في 18 تموز أثناء عملية تفجير مُتحكم بها لذخائر غير منفجرة من طائرة إيرانية مُسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أُسقطت"، مشيرا الى إصابة "جندي آخر بجروح طفيفة ولا يزال يتلقى العلاج الطبي".