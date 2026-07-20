طهران تؤكد أهمية زيارة الزيدي وتعلن عن المرتقب توقيعه من وثائق ومذكرات تفاهم

وقال بقائي في تصريحات صحفية، إن المباحثات ستشمل طيفاً واسعاً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التنسيق في المناطق الحدودية، إلى جانب ملفات الأمن المشترك.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم التي سيُعلن عن تفاصيلها لاحقاً، مجدداً تأكيد بلاده على دعم سيادة واستقلاله.