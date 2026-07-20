الملك تشارلز يكلف آندي بيرنهام بتشكيل الحكومة البريطانية بعد استقالة ستارمر

وذكر ، في بيان رسمي، أن الملك قبل استقالة ستارمر واستقبل بيرنهام ليكلفه رسمياً بالمهام الدستورية لرئاسة الوزراء، ليكون بذلك سابع رئيس حكومة تتولى قيادة البلاد خلال عقد من الزمان.وعقب التكليف، تعهد بيرنهام بإعادة ترتيب أولويات الحكومة والتركيز على الملفات المعيشية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتطوير ، إلى جانب إعطاء دفعٍ جديد للنمو الاقتصادي في البلاد.