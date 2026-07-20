"حماس" تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للسنوار

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الحركة: "تعلن حماس عن انتخاب الأخ المجاهد رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد الشهيد ".ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات ميدانية وسياسية متسارعة تشهدها المنطقة، وضمن إجراءات الحركة لترتيب أوراقها القيادية في المرحلة الراهنة.