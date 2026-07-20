الحوثيون يعلنون فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية

وذكر بيان صادر عن "القوات المسلحة اليمنية" التابعة للجماعة، أن هذا القرار جاء رداً على استمرار "الحصار الظالم والعدوان" واستهداف ، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق الموانئ والمطارات فاقم من المعاناة الإنسانية للشارع اليمني إلى مستويات "لا يمكن السكوت عليها".وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لخروج التظاهرات والوقفات القبائلية الحاشدة في المحافظات اليمنية تحت عنوان "جمعة التحذير والنفير"، مؤكداً مواصلة اتخاذ الإجراءات المتاحة حتى إنهاء الحصار واسترداد الحقوق.