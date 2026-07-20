الرئيس الإيراني: لم نقدم تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظم بنودها لصالحنا

وشدد بزشكيان على أن لم تتراجع عن أي من حقوقها ومصالحها ومبادئها في أي من البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم. أوضح أن المذكرة لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن، مؤكداً أن معظم بنودها جاءت لصالح إيران.دعا إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية في المرحلة الراهنة. لفت بزشكيان إلى أن "حرب اليوم ليست مجرد صواريخ"، مبيناً أن العدو أدرك عجزه عن إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام عبر الخيار العسكري.