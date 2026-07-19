ترامب يختار أفضل 3 لاعبين في التاريخ.. ويتوقع بطل كأس العالم

واستضافت منافسات بجانب وكندا في نسخة استثنائية أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 دولة.وتحدث الرئيس الأمريكي عبر شبكة "فوكس سبورتس" عن توقعاته لهوية بطل كأس العالم في النسخة الحالية.وأضاف: "لن أنحاز لمنتخب على حساب الآخر، ولكن من الصعب جداً الرهان ضد قائد منتخب ".ويلعب ميسي في الدوري الأمريكي، منذ صيف 2023، بقميص بعد نهاية عقده مع .ونال ميسي برفقة فريقه تكريماً خاصاً من الرئيس الأمريكي، مطلع العام الجاري، بعد التتويج بلقب الدوري المحلي، وهو إجراء معتاد من للفريق المتوَّج باللقب.واختار الرئيس الأمريكي أيضاً أفضل 3 لاعبين شاهدهم في كرة القدم، ويراهم الأعظم في تاريخ اللعبة.وأكد أن " ميسي - دون شك - لاعب عظيم، بجانب ، فهو أيضاً لاعب عظيم".وأضاف: "شاهدت البرازيلي بيليه مع كوزموس الأمريكي وكان لاعباً استثنائياً".وأتم قائلاً: "هناك أيضاً لاعبون آخرون مثل لاعب فرنسا، رغم أنه لم يقدم أفضل مبارياته مؤخراً".وجاءت تصريحات ترامب إشارة إلى هداف كأس العالم في نسخته الحالية حتى الآن برصيد 10 أهداف.