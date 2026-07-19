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روسيا تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمات على منشآت إيران النووية
دوليات
2026-07-19 | 16:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
43 شوهد
طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
باتخاذ تدابير ملموسة وفورية لوقف الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
جاء ذلك في تعليق نشرته
زاخاروفا
على موقع
وزارة الخارجية الروسية
، بعد إعلان
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
عن تعرض موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في محافظة
خوزستان
جنوب غرب
إيران
لهجوم أمريكي، وصفته
طهران
بأنه "عمل إرهابي وعدواني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت زاخاروفا: "نعول على أن تتخذ الوكالة (الوكالة
الدولية للطاقة
الذرية)، التي وضعت سلطتها وسمعتها فعليا على المحك من قبل أولئك الذين يستهدفون ويقصفون المنشآت النووية في إيران، خطوات ملموسة وفورية لوقف هذه
الفوضى
".
وأشارت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية
الروسية إلى أن حق إيران المشروع في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لا ينبغي أن يتعرض لهجمات خارجية.
وقالت: "لا ينبغي التشكيك في ممارسة الحق المشروع للدول غير النووية، بما في ذلك إيران، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما هو منصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو إخضاعها لهجمات خارجية".
ويأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة عسكرية متصاعدة بين
الولايات المتحدة
وإيران، حيث شنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أبرزها الهجوم على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو 2025، والذي وصفه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأنه "ناجح للغاية".
وكانت
هيئة الطاقة الذرية
الإيرانية قد اتهمت في بيان سابق الوكالة الدولية بالـ"لامبالاة" و"مواكبة" الهجمات على منشآتها النووية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تقع تحت الرقابة المستمرة للوكالة بموجب اتفاقية الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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