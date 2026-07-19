روسيا تطالب بتحرك عاجل لوقف الهجمات على منشآت إيران النووية

جاء ذلك في تعليق نشرته على موقع ، بعد إعلان عن تعرض موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في محافظة لهجوم أمريكي، وصفته بأنه "عمل إرهابي وعدواني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.وقالت زاخاروفا: "نعول على أن تتخذ الوكالة (الوكالة الذرية)، التي وضعت سلطتها وسمعتها فعليا على المحك من قبل أولئك الذين يستهدفون ويقصفون المنشآت النووية في إيران، خطوات ملموسة وفورية لوقف هذه ".وأشارت المتحدثة باسم الروسية إلى أن حق إيران المشروع في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لا ينبغي أن يتعرض لهجمات خارجية.وقالت: "لا ينبغي التشكيك في ممارسة الحق المشروع للدول غير النووية، بما في ذلك إيران، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما هو منصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو إخضاعها لهجمات خارجية".ويأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة عسكرية متصاعدة بين وإيران، حيث شنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أبرزها الهجوم على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو 2025، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "ناجح للغاية".وكانت الإيرانية قد اتهمت في بيان سابق الوكالة الدولية بالـ"لامبالاة" و"مواكبة" الهجمات على منشآتها النووية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تقع تحت الرقابة المستمرة للوكالة بموجب اتفاقية الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.