المباشرة بتطبيق "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان

وقال البيان إن هذه الخطوة المهمة تعد نتيجة مباشرة للمناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في بين ولبنان.وستواصل العمل عن كثب مع كلا الطرفين لتنفيذ هذا الإطار وتحقيق نتائج ناجحة.