تعزيزات جوية أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط.. ماذا بعد هذه الخطوة

ونقلت صحيفة " تايمز" عن المسؤولين قولهم إن التعزيزات تشمل إرسال مقاتلات من طراز " " تابعة للقوات الجوية من ، وطائرات شبح من طراز "إف-35" من ، بالإضافة إلى طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا في طريقها إلى المنطقة.وأضافت أن الأوامر الصادرة بإرسال هذه التعزيزات الجوية صدرت قبل هجوم إيراني وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر، في .وكثفت لثامن ليلة على التوالي هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت مع قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المنتظر أن تحصل على المزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران الضربات، وقبل التوسع المحتمل للعمليات العسكرية.وقالت الأميركية: "تهدف الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في ومعاقبة قوات ‌ التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن الليلة الماضية"، بحسب قولها.وقالت القيادة المركزية في وقت لاحق إنها استكملت موجة الهجمات التي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية.