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تعزيزات جوية أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط.. ماذا بعد هذه الخطوة
دوليات
2026-07-19 | 13:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
213 شوهد
قال مسؤولون أميركيون إن
الولايات المتحدة
شرعت في إرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في خطوة قد تشير إلى استعداد
إدارة ترامب
لتصعيد الضربات ضد
إيران
.
ونقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" عن المسؤولين قولهم إن التعزيزات تشمل إرسال مقاتلات من طراز "
إف-16
" تابعة للقوات الجوية من
ألمانيا
، وطائرات شبح من طراز "إف-35" من
بريطانيا
، بالإضافة إلى طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا في طريقها إلى المنطقة.
وأضافت أن الأوامر الصادرة بإرسال هذه التعزيزات الجوية صدرت قبل هجوم إيراني وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر، في
الأردن
.
وكثفت
الولايات المتحدة
لثامن ليلة على التوالي هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت مع
إيران
قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المنتظر أن تحصل
إسرائيل
على المزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران الضربات، وقبل التوسع المحتمل للعمليات العسكرية.
وقالت
القيادة المركزية
الأميركية: "تهدف الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في
مضيق هرمز
ومعاقبة قوات
الحرس الثوري
التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن الليلة الماضية"، بحسب قولها.
وقالت القيادة المركزية في وقت لاحق إنها استكملت موجة الهجمات التي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية.
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