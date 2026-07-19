كييف تدين هجوماً روسياً بالصواريخ الباليستية وتطالب بتحرك دولي عاجل

ودعا سيبيها، في بيان، الشركاء الدوليين إلى التحرك بشكل عاجل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب تشديد الضغوط على لوقف الهجمات.واضاف ان الضربات الروسية على قد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر، فضلاً عن تسجيل أضرار واسعة في عدد من المواقع داخل العاصمة الأوكرانية.