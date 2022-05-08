دولة مجاورة تلغي كافة البلاغات والإجراءات المستندة لجرائم قانون مكافحة الإرهاب

وفي بيان لها، قالت وزارة العدل: "تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7.. إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى".