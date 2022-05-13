روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" سيغير جذريا الوضع الأمني في أوروبا

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوليانسكي قوله للصحفيين: "الناتو هو تحالف غير ودي تجاه روسيا، وإذا انضمت فنلندا والسويد إليه فأقل ما يقال إن ذلك سيغير الوضع جذريا".واضاف: "اختاروا الآن، على الأرجح، الانضمام إلى الحلف الذي هو عدو لروسيا، وبإمكانكم استخلاص الاستنتاجات بأنفسكم".وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس، في معرض تعليقها على خطط فنلندا التوجه إلى الناتو بطلب الانضمام إليه، أن موسكو في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى".