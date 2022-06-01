زلزال يضرب الصين ويخلف قتلى وجرحى

ونقلت شبكة "سي سي تي في" الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله: "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء وكان مركز شبكات الزلازل الصيني قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم".وأضاف أنه "تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا".واوضحت الشبكة انه "في حصيلة اولية لقي شخص مصرعه واصيب ستة اخرون جراء الزلزال".