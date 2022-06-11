الرئيس الأوكراني يحذر من "مجاعة" عالمية

وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث إلى حوار شانغري-لا الأمني الآسيوي المعقد في سنغافورة من مكان غير معلوم في كييف، أن بلاده غير قادرة على تصدير ما يكفي من الغذاء بسبب ما وصفة بـ"الحصار الروسي"، وأن العالم سيواجه "أزمة غذاء ومجاعة حادة وخطيرة".وقال نج إنج هين وزير دفاع سنغافورة التي تستضيف الاجتماع إن اجتماعا مغلقا للوزراء تناول العلاقات بين الصين وروسيا، وأن عددا من الوفود طلب من بكين بذل المزيد من الجهد لكبح جماح موسكو.وأكد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في الاجتماع أن التعاون العسكري بين الصين وروسيا فاقم المخاوف الأمنية في المنطقة.من جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن "من المنطقي توقع توضيح من الصين أنها لا تدعم غزو دولة ذات سيادة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".كما شهدت المباحثات التي ألقت الحملة الروسية في أوكرانيا بظلالها عليها، تبادل الولايات المتحدة وحلفائها انتقادات حادة مع الصين، خاصة فيما يتعلق بتايوان.وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كلمته أمام حوار شانغري-لا إن الولايات المتحدة ستقوم بدورها في احتواء التوتر مع الصين.وشاب التوتر العلاقات بين بكين وواشنطن في الأشهر الأخيرة مع تصادم أكبر اقتصادين في العالم حول مختلف القضايا، من تايوان والنشاط الصيني في بحرالصين الجنوبي.وأكد الجانبان خلال اجتماع بين أوستن ووزير الدفاع الصيني ويفنغ خه يوم الجمعة، رغبتهما في إدارة علاقاتهما بصورة أفضل.وقال وزير الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب حلفائها بما في ذلك تايوان.ونقلت رويترز عن أوستن قوله إن "هذا مهم بشكل خاص لأن جمهورية الصين الشعبية تتبنى نهجا أكثر تعسفا وعدوانية بشأن مطالبها الإقليمية".وتقول الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي إقليم تابع لها وتعهدت بأخذها بالقوة إذا لزم الأمر.وقال أوستن إن هناك زيادة "مقلقة" في عدد المواجهات غير الآمنة بين الطائرات والسفن الصينية وطائرات وسفن دول أخرى.من جهتها، قالت أستراليا إن مقاتلة صينية اعترضت بشكل خطير إحدى طائرات المراقبة العسكرية التابعة لها في منطقة بحر الصين الجنوبي في مايو، كما يتهم الجيش الكندي الطائرات الحربية الصينية بمضايقة طائرات الدورية التابعة له أثناء عملها على رصد محاولات الالتفاف على عقوبات كوريا الشمالية.