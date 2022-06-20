تحذير جديد للأغذية العالمي يخص الحصص الغذائية

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "في الوقت الذي يرتفع فيه الجوع العالمي ليتجاوز الموارد المتاحة لإطعام جميع الأسر التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدة برنامج الأغذية العالمي، فإننا مضطرون لاتخاذ قرار يعتصر قلوبنا ألما بتخفيض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا في بقائهم على قيد الحياة."وأضاف: "وإذا لم يتوفر تمويل جديد عاجل لدعم اللاجئين - وهم من أشد فئات الناس ضعفا وأكثرها نسيانا في العالم - سيضطر العديد ممن يواجهون الموت جوعًا إلى دفع الثمن من أرواحهم".ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن 67 بالمائة من اللاجئين وطالبي اللجوء ينحدرون من بلدان تعاني من أزمات غذائية في عام 2021. وهذا العامل، إلى جانب النزاعات المدمرة والظواهر المناخية القاسية، هو الأشد فتكا باللاجئين.